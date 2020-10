Reise ins Risikogebiet – was ist zu beachten?

Immer mehr Städte in Deutschland werden zu Risikogebieten. Das Reisen gerade auch in den Herbstferien wird deshalb komplizierter. Antworten auf die wichtigsten Fragen.Ich will demnächst nach Berlin-Mitte oder in ein anderes Risikogebiet fahren. Muss ich nach der Rückkehr in Quarantäne?

Nein. Für Menschen aus anderen Bundesländern, die in deutsche Risikogebiete fahren, gibt es derzeit keine Quarantäne- oder Testpflicht nach der Rückkehr – anders als nach einem Urlaub in einem ausländischen Risikogebiet. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Hat sich jemand länger als 48 Stunden in einem