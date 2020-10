Zeiss fährt Kurzarbeit weiter zurück

Oberkochen. Nach zehn Rekordjahren in Folge gab es wegen den Auswirkungen der Covid-Pandemie auch den ersten Dämpfer für den mit inzwischen 8000 Mitarbeitern größten Arbeitgeber der Region, den Zeiss-Konzern. Nun hellt sich aber auch in den betroffenen Sparten die Stimmung weiter auf. „Insgesamt ist der Anteil an Mitarbeitern in Kurzarbeit im Unternehmen stark rückläufig“, erklärt ein Zeiss-Sprecher auf Anfrage.

In einzelnen Bereichen wie etwa der Zeiss-Sparte Industrial Quality & Research (IQS, Industrielle Messtechnik) befänden sich noch Mitarbeiter in Kurzarbeit, „allerdings in