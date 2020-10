Großer Verlierer wäre die Hardt-Grundschule

Das ist eine harte Nuss: Bettringens Ortschaftsräte wünschen, dass die Schulbezirke der Grundschule Hardt und der Uhlandschule geändert werden. Alle Bettringer Kinder sollen künftig auf die Uhlandschule gehen können und nicht mehr in Teilen die Grundschule Hardt besuchen müssen. Bettringens Ortschaftsräte und Bettringer Eltern wollen so Bettringens Wir-Gefühl stärken. Und Kinder, die in der Kita Freunde geworden sind, sollen gemeinsam eine Schule besuchen dürfen. Gmünds Stadtverwaltung will dem Wunsch nachkommen. Die Entscheidung liegt nun bei Gmünds Stadträten. Würden sie dem zustimmen, wäre die Hardt-Grundschule ab dem Schuljahr