Aktiver Klimaschutz in Heubach

Richtfest Mehrere Biogas-Blockheizkraftwerke des Landwirtschaftsbetriebes Gastom Gbr werden ab Frühjahr 2021 Nahwärme in die Stadt unterm Rosenstein liefern. Richtfest am Freitag.

Heubach

In vollem Gange sind die Arbeiten zur Realisierung der Nahwärmeversorgung Heubach. Am Freitag traf man sich zum Richtfest an der Heizzentrale nahe der Nordumgehung. In diesem entstehen aktuell Kammern für die Blockheizkraftwerke sowie eine Kesselkammer. Als „bedeutenden Schritt“ bezeichnete Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting dies und als „wesentlichen Beitrag zum kommunalen Klimaschutz“. Er informierte, dass dann insgesamt sieben Nahwärmenetze in Heubach entstanden seien. „Und wir haben die Vision, diese eines Tages zusammenzuschließen.“ Bewusst habe man das Richtfest für diese neueste