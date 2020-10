„Bilder der Welt“ mitten in Schwäbisch Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Wenn einer die Welt kennt, dann ist es auf jeden Fall Egon Bömsch aus Spraitbach. Unzählige Länder in allen Kontinenten hat er bereist, ebenso unzählige Fotografien mitgebracht. Die behält er nicht für sich, sondern macht sie Interessierten zugänglich. Wie jetzt in einer Ausstellung in den Galerieräumen der Spitalmühle. Am Sonntag wurde die Ausstellung im kleinen Kreis eröffnet.

„Bilder der Welt“ nennt Egon Bömsch diese Präsentation und greift damit nicht zu hoch. Seit 40 Jahren ist er engagierter Fotograf, kaum ein Aufwand ist ihm dafür zu groß. „Meine erste große (Foto)reise war 1987 nach