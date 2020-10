Lecker ganz ohne tierische Produkte

Schwäbisch Gmünd

Beim siebten veganen Brunch, zu dem das Gmünder Team des Vereins Animal Rights Watch (ARIWA) Ostwürttemberg am Sonntag geladen hatte, war alles etwas anders. Der Brunch ist in „Normalzeiten“ im Gmünder Paletti-Kulturcafé, erklärt Sigrid Gauß. Die Räume des Paletti erwiesen sich jedoch in Coronazeiten als zu eng, man wich in die Schwerzerhalle aus. Die war dann auch mit 84 Besuchern „ausverkauft“. Die hungrigen Gäste kamen in den Genuss eines herbstlichen Erntedank-Buffets mit veganen Köstlichkeiten aus der Region.

Bereits am Vorabend waren „Küchenchefin“ Dr. Ina Neufeld und ihr