„Eva“ ist mehr als eine weitere Skulptur

Kunst Franz Huber übergibt das Werk an die Stadt. Und welche Rolle spielt dabei „Lilith“?

Schwäbisch Gmünd. Für den Gmünder Künstler Franz Huber geht es bei „Eva“ um mehr als ein ästhetisches Werk. Für ihn wird das Vorhaben zur Auseinandersetzung mit der Schöpfungsgeschichte und mit aktuellen Themen der Kirche bis zu Maria 2.0. Zwei Jahre arbeitet er an „Eva“, übergibt jetzt in einer Feierstunde das Werk an die Stadt. Besucher sehen „Eva“ nun im Kreuzgang des Predigers.

Der Künstler kommt nicht allein mit „Eva“ in den Prediger. Zur Übergabe bringt er gleich noch „Lilith“ mit, ebenfalls aus Sandstein und für den Entstehungsprozess nicht weniger wichtig als „Eva“