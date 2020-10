Tim Bückner gewinnt die aufregende Kür

Mutlangen

Eine aufregende Auszählung und eine außergewöhnliche Beteiligung – all das gab es bei der Wahlkreismitgliederversammlung der CDU, die im Wahlkreis 25 über die Nachfolge des langjährigen Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Scheffold entschied. Zwei Teams hatten ihren Hut in den Ring geworfen: die Gmünder Stadt- und Kreisrätin Daniela Dinser mit Zweitkandidat Michael Weber aus Waldstetten und der in Untergröningen wohnende, gebürtige Gmünder und Kreisgeschäftsführer der Partei, Tim Bückner mit Zweitkandidatin Monika Offenloch aus Mutlangen.

„Eine echte Wahl also.