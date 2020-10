Denker, Dichter und begnadeter Musiker

Eingesperrt in ein kaltes, dreckiges Verlies, nur eine Handbreit des Himmels sehend, verfasste Christian Friedrich Daniel Schubart einige seiner bekanntesten Gedichte. Wie es dazu kam, welche Wendungen das Leben des 1739 in Obersontheim geborenen und in Aalen aufgewachsenen Pfarrerssohns gab, erfuhren die Gäste am Samstag im Kulturbahnhof bei einer musikalischen Lesung mit Barbara Stoll, Frank Ackermann und Frank Eisele.

Gewiss, gerade leicht hat es Schubart dem Herzog Karl von Württemberg nicht gemacht. Aber war es notwendig, den Schriftsteller, Komponisten, Denker und begnadeten Musiker so viele Jahre auf dem Hohenasperg wegzusperren?

Schubart