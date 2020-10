DJK Gmünd kämpft sich zum Sieg

Das war ein am Ende verdienter Sieg für die Gmünder Einhörner im ersten Heimspiel gegen den Heidelberger TV. In einem spannenden Spiel hatten beide Teams immer wieder die Nase vorne und so war es auch dem Spielverlauf entsprechend, dass bis zum Tie-Break das Spielergebnis noch offen blieb. Mit fünf Punkten aus zwei Spielen legt die junge DJK-Truppe damit trotz Verletzungsausfällen eine mehr als ordentliche Bilanz zum Saisonstart an den Tag.

In den ersten Satz starteten aber gleich die Heidelbergerinnen besser. Die DJK zeigte zu viel Respekt und geriet so in den Rückstand. Der Satz blieb zwar am Ende eng, dennoch ging der erste Punkte deutlicher