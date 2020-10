Die bissige Koalition

Kabarett Goldfarb-Zwillinge in Ellwangen.

Lisa und Laura Goldfarb, die Zwillingsschwestern, präsentierten am Freitagabend im Atelier Kurz ihr zweites Kabarettprogramm „Kleine Koalition“. Sie sind eineiige Zwillinge, aber trotzdem verschieden. Einen wahren Doppel-Plot hat so der Stiftsbund an Land gezogen.

Die Goldfarb-Zwillinge wirbeln durch das Atelier, klatschen in einer Stunde die Essenz ihres neuen tiefsinnigen gesellschaftskritischen Programm den Gästen um die Ohren. Legten Finger in die vielen Wunden dieser Welt, gleich mit ihrem ersten Song: „Der Regen fällt nicht mehr, die Bienen summen nicht mehr, das Brötchen schmeckt nicht mehr.“

Das gehe uns alle