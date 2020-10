Der Heimwettkampf ist die Tür ins Halbfinale

Den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau trennt noch ein Wettkampf vom Einzug ins Halbfinale. Der einzige Heimwettkampf in der diesjährigen Bundesligasaison ist der entscheidende, um einen Fuß in die Finaltür zu kriegen. Vor 270 statt den üblichen 1000 Zuschauern müssen die Turner in der Gmünder Großsporthalle alles geben, denn schließlich ist noch alles drin.

In diesem Jahr ist alles anders – und da machen die Turner keine Ausnahme. Im Gegenteil: Die Teams sind ohne die Athleten aus dem Ausland anders besetzt, die Bundesliga findet in einem anderen Modus statt. Aufgeteilt in zwei Staffeln kämpfen jeweils vier Mannschaften in drei Wettkämpfen