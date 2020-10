Jeden Tag ein bisschen mehr Rathaus

Baustelle Das Interims-Verwaltungsgebäude in Waldstetten wächst in die Höhe. Insgesamt 25 Verwaltungsmitarbeiter können im Spätfrühling 2021 einziehen.

Waldstetten

Nun sieht man täglich den Baufortschritt am Interimsrathaus in der Bettringer Straße 21 in Waldstetten. „Das ist eine Baustelle wo jedes Rädchen hervorragend ins andere greift“, freut sich Bürgermeister Michael Rembold über den zügigen Baufortschritt. Er ist guter Dinge, dass noch vor dem Wintereinbruch die Hülle des Gebäudes „dicht“ ist, damit der Innenausbau unabhängig von der Witterung starten kann. „Wir sind bislang voll im Zeit- und Kostenplan“, ist der Schultes zufrieden.

Der Neubau wird zuerst den Verwaltungsmitarbeitern eine neue Heimat sein,