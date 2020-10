Beratung und mehr unter einem Dach

Soziales Die Aidshilfe Schwäbisch Gmünd hat ihre neuen Räumlichkeiten in der Ledergasse bezogen. Was dort ab sofort angeboten wird und was der Schwerpunkt der Arbeit der Einrichtung sein wird.

Schwäbisch Gmünd

Die Aidshilfe Schwäbisch Gmünd (AH-GD) ist mit ihrem Checkpoint in neue Räume umgezogen. Das neue Kompetenzzentrum für sexuelle Gesundheit liegt zentral mitten in der Stauferstadt. Auf vier Etagen bietet die AH-GD eine Teststelle (Checkpoint) und Beratung zu HIV und STI. Und es gibt mehr Platz für Gruppenarbeit und Schulungen in insgesamt sieben Konferenz- und Besprechungszimmern; damit können mehrere Gruppen gleichzeitig ihre Treffen unter dem Dach der Aidshilfe abhalten. Prävention, Beratung, Betreuung und Begleitung werden in großzügigen Räumen angeboten. Ein Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit Geflüchteten. Hier