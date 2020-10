Das Geheimnis der Turnschuhe

Entdeckung Seit Wochen hängen an den Laternen in der Pleuerunterführung getragene Turnschuhe. Es gibt verschiedene Theorien, was sie bedeuten.

Schwäbisch Gmünd

An zwei Laternen baumeln sie in der Gmünder Pleuerunterführung am Bahnhof hin und her: alte und abgetragene Turnschuhe. David Gugeler von der Mobilen Jugendarbeit in Schwäbisch Gmünd weiß nicht, wer die abgetragenen Turnschuhe dort angebracht hat, doch sie „hängen dort schon seit längerer Zeit“. Dieses Phänomen der hängenden Turnschuhe auch „shoefiti“ genannt – eine Mischung aus Schuh und Grafiti – gebe es allerdings weltweit. Als „Form von urbaner Kunst im öffentlichen Raum“, sagt Gugeler.

Weltweite Turnschuh-Theorien

Über den Ursprung und die Bedeutung dafür wird