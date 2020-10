VGW richtet sich auf die Zeit als Dienstleister ein

Schwäbisch Gmünd

Mit dem Neubau eines eigenen Bauhofs stößt die Vereinigte Gmünder Wohnungsbaugesellschaft (VGW) ein großes Rad an: Das Vorhaben hängt direkt mit Projekten des stadteigenen Unternehmens auf dem Hardt und auf dem Rehnenhof zusammen.

Schon jetzt gibt es auf dem Hardt einen VGW-Bauhof, am östlichen Ende der Wohnbebauung in der Barnsleyer Straße. Die Anlage ist nach Worten von Geschäftsführer Celestino Piazza in die Jahre gekommen, außerdem zu klein für aktuelle Anforderungen. Für ihn stellt sich bei Überlegungen für einen Neubau gleich die Standortfrage. „Wir planen ja in unmittelbarer südlicher Nachbarschaft