Pleite für Apotheken im Ostalbkreis?

Das Abrechnungsrechenzentrum für Apotheken AvP ist pleite. Seit der Insolvenz des Unternehmens mit Sitz in Düsseldorf bangen viele Apotheker in ganz Deutschland um ihre Existenzen. „Betroffene Apotheken – in ganz Baden-Württemberg und Deutschland – wurden unverschuldet in eine häufig existenziell bedrohliche finanzielle Schieflage gebracht“, sagt Carmen Gonzales, eine Sprecherin des Landesapothekerverbands (LAV).

Der Apothekerverband geht von 300 betroffenen Apotheken in Baden-Württemberg aus. Doch sind die Auswirkungen der AvP-Pleite auch im Ostalbkreis spürbar?

„Ich glaube, es ist im Ostalbkreis verhältnismäßig