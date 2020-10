Quarantäne an zwei Schulen

Schwäbisch Gmünd. Corona-Infektionen haben am Dienstag den Unterricht im Parler-Gymnasium und in der Uhlandschule in Bettringen durcheinandergewirbelt. Am Parler-Gymnasium betrifft das die zwölften Klassen. Ein Schüler ist seit seit einem Test am Freitag zuhause. Am Dienstag erhielt er das positive Testergebnis. Sofort wurden Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe nach Hause geschickt. Zunächst handelte es sich um 60 junge Leute. Inzwischen wurde die Zahl korrigiert. Schulleiter Thomas Eich: „Wir gehen nach den neuen Handlungsanweisungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vor.“ Dabei kommt es vor allem darauf an, wie der Räume