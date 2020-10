Erinnern an Münz und Schuster

Es soll eine Ausstellung werden, die gegen das Vergessen angeht. Joachim Wagenblast nennt es das „zweite Vergessen“. Und meint damit die Unsichtbarwerdung von Künstlern, die einst in der Region und darüber hinaus Rang und Namen hatten: „Zwei Maler von uns“, Helmut Schuster und Hannes Münz, so der Titel der Werkschau, die an diesem Donnerstagabend in der Museumsgalerie Wasseralfingen im Bürgerhaus eröffnet wird. Die Vernissage ist bereits voll, doch die Ausstellung ist bis zum 10. Januar zu sehen. Genug Zeit also, für Kunstfreunde, Joachim Wagenblast in seinem Ansinnen zu unterstützen.

„Die Künstler erleben