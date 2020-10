Mit leckeren Kuchen Kindern helfen

Soziales Was sich das Mutlanger Marktcafé als Alternative für den coronabedingt nicht nutzbaren Saal in St. Stephanus ausgedacht hat und warum die Frauen trotzdem Geld sammeln wollen.

Mutlangen

Mehr als 100 hungrige Kinder im Waisenhaus in Simbabwe, das auf finanzielle Unterstützung dringend angewiesen ist – aber auch der Wunsch, endlich wieder gemeinsam etwas zu tun, trotz Corona: Das war der doppelte Antrieb für das Mutlanger Marktcaféteam. Die mehr als 60 Bäckerinnen haben also die Ärmel hochgekrempelt und bieten auf dem Wochenmarkt nun regelmäßig Kuchen und Marmelade zum Verkauf an.

Begonnen habe man mit drei Kuchen, erzählt Gertraud Kohr lachend, denn diese drei Köstlichkeiten waren in einer dreiviertel Stunde ausverkauft. Inzwischen bereiten die fleißigen Frauen für jeden Donnerstag zehn Kuchen vor –