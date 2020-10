Klares „Nein“ zu Amazon wegen befürchteten Lieferverkehrs

Schwäbisch Gmünd

Amazon möchte im Benzfeld auf einer 18 500-Quadratmeter großen Fläche ein Verteilerzentrum realisieren. Seit Monaten befasst sich der Gmünder Gemeinderat mit diesem Thema erneut – nachdem diesem Ansinnen in früheren Zeiten bereits eine Absage erteilt worden war. Am Dienstag nun, war es an den Mitgliedern des Arbeitskreises Mobilität und Verkehr, ihre Meinung dazu kund zu tun.

Thomas Kaiser legte als Sprecher gleich den Finger in die Wunde und fasste zusammen: „Das Problem wird das große Verkehrsaufkommen werden im Benzfeld.“ Bislang, beschrieb er, gebe es in dem Gewerbegebiet hauptsächlich Pkw-Verkehr.