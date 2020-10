Für das Abwasser von 9800 Menschen

Alfdorf

Alles, was größer ist als sechs Millimeter, bleibt hier hängen, sagt Ingenieur Matthias Strobel im Rechengebäude der frisch eingeweihten erweiterten Kläranlage Leineck am Dienstagnachmittag. Die kleine Zuhörergruppe kann sich denken, was er damit meint, zumal es nirgends auf dem Gelände derart stinkt wie hier. Dabei sei manchmal neben Klopapier und Fäkalien auch mal ein T-Shirt oder gar eine Jeans im Rechen. All dies landet als Sondermüll in einer Tonne - zur Zeit 1,1, Kubikmeter pro Woche aus dem Abwasser, das von 3300 aktuell angeschlossenen Pfahlbronnern kommt. Wenn im kommenden Frühjahr der dritte Bauabschnitt erledigt ist,