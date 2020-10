Nicht unbedingt charmant – dafür ein Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz

Charme habe die Einweihung einer Kläranlager weniger, sagte Alfdorfs Bürgermeister Ronald Krötz, „aber sie ist wichtig für die nächsten Jahrzehnte“, benannte er die Bedeutung für die Infrastruktur. Lob hatte er für alle Beteiligten, die Arbeiten seien „reibungslos und hochprofessionell“ gelaufen. Wichtige Ziele seien mit der Erweiterung der Kläranlage erreicht, sagte Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Und nannte unter anderem die Phosphateliminationsanlage. Oft gebe es Kritik an der Landwirtschaft, die Phosphat über Dünger in den Boden bringt. Oft liege das aber an veralteten Kläranlagen. Außerdem sei dank