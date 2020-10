Bagger beißt sich in den „Löwen“ in Wißgoldingen

Bauarbeiten In der Ortsmitte haben die Arbeiten für den Abbruch des einstigen Gasthauses begonnen.

Waldstetten-Wißgoldingen. Mit viel Fingerspitzengefühl ist Baggerführer Tim Schumacher von der Firma CK aus Eislingen am Werk. Denn die Nachbargebäude grenzen unmittelbar an das Haus, das er abreißen soll; das einstige Gasthaus „Löwen“ in der Wißgoldinger Ortsmitte.

„Ich wohne schräg gegenüber und kann zusehen. Da kommt ein Stück Historie vom Ort weg“, sagt eine Anwohnerin und fügt hinzu: „Aber es wird hoffentlich etwas schönes Neues entstehen.“ Gebannt beobachtet sie, wie sich der Bagger in die Außenhülle des Gebäudes beißt. Längst war die Bausubstanz baufällig. Die Gastwirtschaft schloss