Fast 200 Schüler jetzt in häuslicher Quarantäne

Schwäbisch Gmünd. Es gibt weitere Corona-Infektionen an Schulen im Gmünder Raum. Nach Vorfällen an der Uhlandschule und am Parler-Gymnasium ist jetzt die Franz-von-Assisi-Realschule in Waldstetten betroffen.

Nach Worten von Susanne Dietterle, Pressesprecherin des Landratsamts, sind dort insgesamt 126 Schüler und drei oder vier Lehrer betroffen. Positiv getestet wurde dort eine Lehrkraft, die in den Klassen fünf, sechs, sieben und acht unterrichtet hat. Insgesamt 102 Schüler aus diesen Klassen müssen nun getestet werden und häusliche Quarantäne einhalten. Außerdem wurde ein Schüler in