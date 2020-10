Leiter für die Kläranlage in Waldhausen dringend gesucht

Infrastruktur Die Kläranlage in Waldhausen soll neu überplant werden. Für die Mammutaufgabe fehlt der Stadt noch ein Leiter der Anlage.

Lorch-Waldhausen

Als vor eineinhalb Jahren der Faulturm in der Waldhäuser Kläranlage explodierte, nahm die Stadt Lorch das zum Anlass, eine Überplanung der gesamten Anlage in Auftrag zu geben. Ein Abtsgmünder Ingenieurbüro hatte im Frühjahr die Studie geliefert, bei der die Standorte aller Gebäude und Klärbecken hinterfragt wurden. „Momentan bereiten wir die Ergebnisse vor, um sie in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats zu beraten“, sagt Lorchs Bürgermeisterin Marita Funk.

Rund 2,5 Millionen Euro sind im Haushalt in den kommenden Jahren für das Vorhaben eingeplant. In einem ersten Schritt werde sicher ein neuer Faulturm