Polizeieinsatz in der LEA: Regierungspräsidium weist Vorwürfe zurück

Polizeieinsatz Alassa and Friends behaupten, Streit in der LEA sei wegen Selbstmordabsichten eines Bewohners entstanden

Ellwangen. Im Nachgang zu einem Polizeieinsatz wegen in der LEA Ellwangen erhob die Gruppe "Alassa and Friends" Vorwürfe gegen das Regierungspräsidium Stuttgart und die Polizei.

Die Polizei hatte vorige Woche am Dienstag einen Einsatz in der LEA gemeldet. Ein Streit zwischen zwei 16 und 23 Jahre alten Bewohnern endete demnach "in einer handfesten Auseinandersetzung". Andere Bewohner hätten sich eingemischt, vermutlich zum Schlichten, wie die Polizei meldete. Die Situation sei jedoch sehr unübersichtlich gewesen, mehrere Streifen fuhren auf, die Beamten mussten Tränengas einsetzen, um die Streitenden zu trennen. Es