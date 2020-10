Erster Abschnitt bis Jahresende fertig

Bauarbeiten Für 4,3 Millionen Euro wird die Mutlanger Kläranlage erweitert. Was alles gemacht werden muss und was das später voraussichtlich für finanzielle Folgen für die Mutlanger Haushalte haben wird.

Mutlangen

Nicht weniger als die Verdopplung der Kapazität der Abwasserreinigung steht auf der Agenda der Bauarbeiter, die aktuell an der Kläranlage in Mutlangen zu Gange sind. „Nahezu täglich sieht man die Fortschritte auf der Baustelle“, zeigt sich Bürgermeisterin Stephanie Eßwein sehr zufrieden. „Alle Beteiligten arbeiten Hand in Hand. Was bei der Dimension dieser Baustelle sehr wichtig ist. Es handelt sich schließlich um das Großprojekt der Gemeinde.“

Fast ein Jahr ist es nun her, dass man sich im November 2019 zum Spatenstich für die große Investition getroffen hatte. Und es gibt seitdem nur Gutes zu berichten: