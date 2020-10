Bürgernadel für verdiente Lauterner Ortschaftsräte

Heubach-Lautern. Mit der Bürgernadel der Stadt Heubach in Silber konnten bei der Sitzung des Lauterner Ortschaftsrates am Mittwochabend Georg Schmid und Alois Weber für ihre langjährige Tätigkeit im Ortschaftsrat Lautern ausgezeichnet werden. Die Ehrung nahm Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting vor. Die zwei „hochverdienten ehemaligen Ortschaftsräte“ kommen beide aus der Landwirtschaft, merkt Ortsvorsteher Bernhard Deininger an. Deren Erfahrung „werden wir im Gremium vermissen“. Schmid und Weber hätten während ihrer Tätigkeit im Ortschaftsrat „wichtige Beiträge eingebracht“ und scheuten sich