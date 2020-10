Tabellenführer will in der Erfolgsspur bleiben

Der Tabelle nach sind die Rollen am Sonntagnachmittag in Rottenburg klar verteilt. Die bislang ungeschlagene DJK Gmünd reist als Tabellenführer um 16 Uhr zum Aufsteiger TV Rottenburg, der gegen den Vorletzten Karlsruhe-Beiertheim nur einen knappen 3:2-Sieg einfahren konnte.

Doch auf die Tabelle darf man sich in dieser Saison wohl so schnell nicht verlassen. Zahlreiche Mannschaften haben wegen Spielausfällen erst eine Partie absolviert, darunter auch die Rottenburgerinnen. Nichtsdestotrotz ist das Auswärtsspiel für die Gmünder Einhörner eins, in dem man Punkte holen sollte. Nicht nur, um an die Siegesserie anzuknüpfen, sondern auch um Mannschaften