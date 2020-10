„Wir müssen mutig sein“

Handball, Oberliga Die TSB-Handballer empfangen am Sonntag, 17 Uhr, die Neckarsulmer Sport-Union. Trainer Dragos Oprea fordert denselben Einsatz und guten Handball von Anfang an.

Ein Sieg, eine Niederlage, aber Handball, der sich sehen lassen kann. Die richtige Richtung ist laut Trainer Dragos Oprea auf jeden Fall schon eingeschlagen. Deshalb wollen die Handballer des TSB Schwäbisch Gmünd am Sonntag in der heimischen Großsporthalle den nächsten Sieg einfahren. Zu Gast ist die Neckarsulmer Sport-Union, Anpfiff der Oberliga-Partie ist um 17 Uhr.

Die knappe 26:29-Niederlage in Bittenfeld will Trainer Dragos Oprea nicht an die große Glocke hängen. „Ich habe meinen Spielern gesagt, sie sollen nicht mit hängenden Köpfen aus der Halle gehen.“ Über weite Strecken hätten sie schließlich sehr guten Handball