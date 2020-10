Ein Trio nutzt die Gunst der Stunde

Fußball, Kreisliga A I Straßdorf, ungeschlagen an der Spitze, will auch gegen Durlangen Punkte sammeln

Nach Heubachs erster Niederlage wollen drei Konkurrenten vor dem TSV an der Spitze bleiben. Straßdorf, Schechingen und Bettringen II profitierten von einer starken Leistung des 1. FC Stern Mögglingen: Der Stern brachte Spitzenreiter Heubach die erste Saisonniederlage bei, wodurch sich das vorgenannte Trio – mit wenig Glanz aber siegreich – vorbeischieben konnte.

Der TSV geht nun also nach sechs Spieltagen an der Spitze wieder als Verfolger auf den Platz – am Sonntag erwartet man den TSV Böbingen, der zuletzt beim 1:3 gegen Schechingen lange gut dagegen halten konnte.

Erstmals ganz oben steht der TV Straßdorf. Die letzte noch