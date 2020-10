Alfdorf/Lorch erwartet starke Laupheimer

Nach dem verpatzten Saisondebut empfängt am Samstag, um 20.15 Uhr, der Württembergligist aus Alfdorf und Lorch den Handballclub Rot Weiß Laupheim in der Schäfersfeldhalle in Lorch.

Es ist schon einige Jahre her, dass beide Mannschaften aufeinandergetroffen sind. Das war noch zu Zeiten als beide in der Südoststaffel der Landesliga gespielt haben. Wie die Spielgemeinschaft verloren auch die Laupheimer am vergangenen Wochenende überraschend deutlich im Heimspiel gegen Wolfschlugen.

Fehler reduzieren.

Will Alfdorf/Lorch an diesem Wochenende punkten, muss sich einiges ändern. Die Wurfquote muss deutlich verbessert werden und die Zahl der technischen