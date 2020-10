WSG Allowa startet in die Saison

Handball Die Aufsteiger starten am Sonntag in die Verbandsligasaison gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen

Am Sonntag, um 18 Uhr, empfängt die WSG ALLOWA die Gäste der HSG Böblingen/Sindelfingen in der Lorcher Schäfersfeldhalle.

Die Damen der WSG freuen sich, nun endlich in die Saison starten zu können. Nach einer intensiven und langen Vorbereitung steht man das erste Mal vor heimischen Publikum seit März wieder in einem Punktspiel auf dem Parkett. Für die erste Standortbestimmung in der neu eingeführten Verbandsliga steht dem Trainerteam Tim Kutschera/Zlatko Sos der gesamte Kader zur Verfügung.

„Die Damen haben in den letzten Trainingseinheiten noch mal ihr Können aufblitzen lassen. Diese Qualität müssen wir 60 Minuten auf das Spielfeld