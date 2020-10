Erfolgreiche Tage für den Nachwuchs

Der Berkheimer Turnverein war erneut der Gastgeber für die besten Nachwuchsturnerinnen aus ganz Württemberg. In der Altersklasse 8 ging der TV Wetzgau mit vier Turnerinnen an den Start. Die erfolgreichste Turnerin aus den Wetzgauer Reihen war Elizaveta Kharitonova, die um 0,3 Punkte den Sieg in ihrer Altersklasse verpasste. Sie turnte sehr sauber und souverän an allen Geräten und konnte die Kampfrichter mit sehr guten Leistungen überzeugen. Elizaveta war die beste Turnerin am Sprung von allen Achtjährigen. Am Ende stand sie mit einem Vizemeistertitel auf dem Podest, ganz knapp hinter der Ulmer Turnerin, Maha Feniuk.

Ebenfalls weit vorne