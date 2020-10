Favorit mit zu vielen Ausrutschern

Die Erleichterung war groß beim TSGV Waldstetten, als das negative Testergebnis vorlag. Ein Spieler des Landesligisten hatte bekanntlich Kontakt mit einem an Covid 19 Infizierten – weshalb am vergangenen Wochenende das Derby gegen den SV Waldhausen ausgefallen ist. „Wir haben auch eine Woche lang nicht gemeinsam trainiert und standen erst am Mittwochabend das erste Mal wieder auf dem Platz“, sagt der Sportliche Leiter Markus Diezi. Freilich noch ohne den Betroffenen, der trotz negativem Ergebnis weiter in Quarantäne ist. Der Leistungsträger, dessen Name Diezi nicht öffentlich machen will, kehrt aber am Dienstag zum Team zurück.