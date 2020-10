Keine Imbiss- und Glühweinstände auf Gmünder Weihnachtsmarkt

Schwäbisch Gmünd. Für Stadtsprecher Markus Herrmann ist es die Fortsetzung der bisherigen städtischen Linie in Corona-Zeiten: „Machen, was machbar ist.“ Deshalb wird es nach den Konzerten im Himmelsgarten in diesem Sommer und nach dem Markt „Garten, Gold & Gsälz“ im Remspark in diesem Jahr in Schwäbisch Gmünd einen Weihnachtsmarkt geben. Einen besonderen. Denn die 35 Stände, die auf dem Marktplatz, dem Johannisplatz und in der Bocksgasse aufgestellt werden, werden mit der Eisbahn vor dem Rathaus kombiniert. Imbissstände und Glühweinstände sind nicht darunter. Weihnachtsmarkt