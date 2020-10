Nabu sieht Probleme am Windpark

Tierwelt Greifvögel fliegen an die Windräder in Lauterburg, um leichter Nahrung zu finden. Das ende oft tödlich.

Bartholomä. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Dr. Karen Debler, stellvertretende Vorsitzende des Gmünder Naturschutzbundes Nabu, bei einem Spaziergang einen toten Rotmilan am Fuß der Anlage 1 im Windpark Lauterburg fand, schreibt der Nabu in einer Pressemitteilung. „Der Vogel war noch nicht lange tot und offensichtlich gerade erst von einem Rotorblatt erschlagen worden“, berichtet die Tierärztin. Ein weiterer Greifvogel kreiste noch in gefährlicher Nähe zu den Rotoren. Drei getötete Rotmilane hat Dr. Debler in den vergangenen Jahren in Lauterburg geborgen und an die bundesweite Schlagopferdatei