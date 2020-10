Die Linke schickt junge Kandidaten ins Rennen

Schwäbisch Gmünd

Christian Zeeb will in den Landtag von Baden-Württemberg. Die erste Hürde hierfür hat der 27-jährige Gmünder nun genommen. Die wahlberechtigten Mitglieder des Kreisverbands der Linken Ostalb nominierten ihn zum Kandidaten für die Landtagswahl 2021. Als Ersatzkandidatin bestimmten die Mitglieder die 28-jährige Marie Eigenbrod.

In seiner Bewerbungsrede stellte Christian Zeeb die sozial-ökologische Transformation in den Mittelpunkt. Die aktuelle Landesregierung habe in vielen Bereichen „viel zu wenig unternommen“, um in Baden-Württemberg sozialen Ungerechtigkeiten entgegenzutreten. Zeeb zeigte sich „sehr