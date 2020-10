Hallo Berlin, wir warten!

Das ist ein Schlag in die Magengrube. Der Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums, Steffen Bilger, erläutert, dass sich die Kosten für den Böbinger Tunnel verdreifacht hätten, während er feierlich den Spaten zum Ausbau der B 29 in Essingen schwingt. Wie das? Kein Wort dazu. Ob und wann der Tunnel kommt, kein Wort. Bilger sagt nur, das Ministerium prüfe noch. Auf Nachfragen der Gmünder Tagespost – tagelang keine Reaktion. Gut, diese Zeitung erscheint ja nicht in Bilgers Wahlkreis. Sei’s drum. Wir Lokaljournalisten können diese Art von Ignoranz verkraften.

Die Böbinger aber derart