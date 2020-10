Frischluft dank Kunst von Schuster und Münz

Ein kleiner, bunter Akt von Münz, daneben in eisigen Farben auf großer Leinwand seine „Schneeschmelze“. Schusters farbig pulsierendes Picknick, an der Wand schräg gegenüber Entwürfe für Kirchenfenster. „Zwei Maler von uns – Helmut Schuster und Hannes Münz“ – so der Titel der Ausstellung, die am Donnerstag in der Museumsgalerie im Bürgerhaus Wasseralfingen eröffnet wurde. Insgesamt rund 70 Exponate der beiden vielseitigsten, renommiertesten, mittlerweile aber leider verstorbenen Künstler der Region sind in der Ausstellung zu sehen. Entsprechend groß war das Interesse an dieser Eröffnung.

Man habe