Dr. Inge Gräßle kämpft für die CDU

Gschwend

Die Erfahrung behielt die Oberhand: Dr. Inge Gräßle wird für die CDU des Wahlkreises Gmünd/Backnang bei der Bundestagswahl im September 2021 kandidieren. 133 CDU-Mitglieder wählten die frühere Europa-Abgeordnete am Freitagabend in Gschwend. Mitbewerber Jan Ebert erhielt 106 Stimmen, Mustafa Al-Ammar vier Stimmen. 246 CDU-Mitglieder waren nach Gschwend gekommen. 243 Stimmen waren gültig. Die drei Kandidaten stellten sich in einer 15-minütigen Rede vor.

Inge Gräßle setzte dabei auf Erfahrung. Es gebe viele alarmierende Nachrichten im vielleicht größten Umbruch jemals, sagte sie. Die Arbeitslosigkeit steige trotz Staatshilfe.