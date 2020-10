Fotografien als Urlaubsersatz

Freizeit Fotoausstellung des Schwäbisch Gmünder Fotoclubs „Lichtblick“ in der Gmünder VHS. Fotografische Blickwinkel für die Gesundheit.

Schwäbisch Gmünd

Urlaubsreisen, ferne Länder, andere Menschen, das war in diesem Sommer nicht angesagt. Die Sehnsucht nach anderen Blickwinkeln ist aber da. Der Gmünder Fotoclub „Lichtblick“ sorgt jetzt mit einer Ausstellung in der Gmünder Volkshochschule am Münsterplatz dafür, dass zumindest optische Urlaubseindrücke verbleiben. Mit Bildern aus Venedig oder Madrid, mit Menschen, Natur und Architektur.

Für die Mitglieder des Fotoclubs „Lichtblick“ ist die Ausstellung ein Fixpunkt in einem Fotojahr, das anders war als sonst, wie Fotograf Armin Eugster anmerkt. „Gemeinsame fotografische Unternehmungen haben