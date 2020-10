Kläglich nach erneut frühem Gegentor

Roland Seitz hatte im Vorfeld gewarnt. Immer und immer wieder – vor einem ekeligen Aufsteiger, gegen den seine Profis von der ersten Minute an hellwach sein müssen. Und was macht der VfR Aalen? Verschläft wieder einmal die Anfangsphase, gerät früh in Rückstand und ist danach nicht in der Lage, diesen umzubiegen. Am Ende feiert Eintracht Stadtallendorf mit dem 1:0 (1:0) den ersten Saisonsieg. Die Ostälbler dagegen sind ratlos.

„Da müssen Sie die Spieler fragen“, antwortete der Trainer des VfR Aalen auf die Frage, warum seinen Profis trotz mehrfacher Warnungen die entscheidenden Prozentpunkte gefehlt haben. Roland Seitz