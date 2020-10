„Jetzt wollen wir mehr!“

Kunstturnen, Bundesliga TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau steht im Halbfinale – gegen die Siegerländer KV am 22. November in Gmünd

Selbst Corona kann die gute Stimmung nicht stoppen: Vor 280 Zuschauern in der Großsporthalle (mehr ließ das Hygienekonzept nicht zu) siegte der TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau am Samstag gegen den Stadtsportverein Singen mit 51:24 und zog damit in das Halbfinale der Bundesliga ein.

Unter den Augen der Stadt- und Landkreisspitze bewies die Truppe von Trainer Paul Schneider beste Nerven und freut sich jetzt auf die Siegerländer KV, die am 22. November zum Halbfinale in Schwäbisch Gmünd erwartet wird.

Landrat Joachim Bläse, Oberbürgermeister Richard Arnold, der frisch gewählte Erste Bürgermeister Christian Baron, die Fraktionsvorsitzenden