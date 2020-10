Schechingen führt die Tabelle an

Straßdorf verlor durch eine Heimniederlage gegen Durlangen die Tabellenspitze. Schechingen und Bettringen II liegen gleichauf vorne und gewinnen ihre Spiele. Heubach kam im Derby nicht über ein Unentschieden hinaus, während Lindach und Bargau weiter das Tabellenende zieren.

Bargau II – Weiler 3:3 (1:1) In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Bargau ging spät in Führung, belohnte sich aber nicht mit dem Sieg – der Ausgleich folgte gleich darauf. Ein Spiel mit Derbycharakter, in dem es in der Schlussphase heiß herging. Tore: 0:1 Grünauer (3.), 1:1 Takerer (9.), 1:2 Galli (55.), 2:2 Nickel (75.), 3:2 Qehaja (84.),