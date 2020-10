„Beste Chancen nicht genutzt“

Handball, Bezirksklasse TSB Gmünd II schlägt sich in Giengen/Brenz selbst und verliert am Ende mit 2:24

Der TSB Gmünd II hat die zweite Auswärtsschlappe innerhalb einer Woche einstecken und sich dabei einmal mehr sein eigenes Unvermögen ärgern müssen. Bei der TSG Giengen/Brenz leistete sich die personell durch drei A-Jugendliche verstärkte Perspektivmannschaft von Trainer Andreas Rascher einen immensen Chancenwucher und unterlag dem Bezirksklassen-Neuling knapp mit 20:24 (9:10).

Insgesamt acht Aluminiumtreffer, zahlreiche Fehlwürfe und nur 20 eigene Tore in 60 Minuten. Wie bereits beim missglückten Auftakt in Aalen (21:24) überzeugten die Gmünder zwar in der Abwehrarbeit, verzweifelten aber an ihrer mangelnden Konsequenz. „Wir müssen