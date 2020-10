Maskenpflicht im Unterricht erntet Kritik

Schwäbisch Gmünd Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen in Baden-Württemberg wird die Maskenpflicht dort an weiterführenden Schulen ab dieser Woche auch auf den Unterricht ausgeweitet. Das hat das Kultusministerium am Freitag angekündigt. Bislang galt die Maskenpflicht ab Klasse fünf und an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg lediglich auf „Begegnungsflächen“ wie Schulfluren, Aula und Toiletten.

Die Reaktionen im Netz

In den sozialen Medien kam diese Änderung nicht gut an. Claudia fragt sich „Wie sollen die Schüler sich denn im Unterricht konzentrieren, das ist echt eine Zumutung“, schreibt