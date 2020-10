„Wir wissen ja, wofür wir das machen“

Die ganze Aufpasserei hat sich jetzt ausgezahlt: Trotz einer Corona-Infektion im Funktionsteam der Mannschaft kann beim FC Normannia Gmünd ganz normal weitertrainiert werden. Im Interview sagt Teammanager Stephan Fichter, was den Ausschlag gab, was der FCN für Konsequenzen aus dem Fall zieht – und was ihm trotz allem wehtut.

Herr Fichter, hat sich beim FC Normannia eine gute Defensivarbeit in Sachen Corona nun bezahlt gemacht?

Definitiv. Ich sage es immer wieder zur Mannschaft, dass es im Interesse jedes Einzelnen sein muss. Auch weil jeder einen Arbeitsplatz hat, wo er sein Geld verdient, und die Betriebe sind bestimmt froh, wenn jemand