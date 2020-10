Hüttlingen-Niederalfingen. Die große Sorge bleibt: Was wird aus der Jugendburg Niederalfingen? Droht ihr das gleiche Schicksal wie seinerzeit der Kapfenburg?. Die stand jahrzehntelang leer, bis durch einen Glücksfall die Musikakademie einzog.

Jedenfalls ist das Land Baden-Württemberg wenig entzückt, dass der Bund Neudeutschland (ND) die Pacht der Burg Niederalfingen aufkündigen muss. Das Land hat in letzten Jahren immerhin über zwei Millionen in die umfangreiche Sanierung der Burg investiert. So konnte durch den Einbau einer modernen Gasheizung die Burg auch im Winter genutzt werden. Und auch der Bergfried erhielt